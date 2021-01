De Zwitserse autoriteiten hebben een verplichte quarantaine voorgeschreven voor reizigers uit „risicogebieden” inclusief Nederland, maar in het oostelijke kanton Graubünden doet een coronavaccinatie wonderen. De krant Tages-Anzeiger meldt dat ingeënte mensen ongeacht waar ze vandaan komen in Graubünden „meteen de skipiste op kunnen”. Want volgens de plaatselijke gezondheidsautoriteiten hoeven vrijwel alle buitenlanders die kunnen bewijzen dat ze twee keer zijn ingeënt niet in quarantaine in Graubünden. Het zeer bergachtige kanton beslaat een groot deel van het oosten van Zwitserland.