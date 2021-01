Koopmans: niet teveel inzoomen op Britse variant coronavirus

In het onderzoek naar mutaties van het coronavirus is het van belang dat we ons niet blindstaren op de Britse variant, die sinds december vorig jaar steeds meer in Nederland rondwaart. Dat zegt viroloog Marion Koopmans vanuit het Chinese Wuhan, waar zij momenteel met een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verblijft om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus.