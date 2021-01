Verdachte dodelijk ongeval: het was geen straatrace

De 28-jarige A.K., die wordt verdacht van het doodrijden een invalide vrouw in een zogeheten handbike in Vlissingen, zegt dat hij op het moment van het ongeval niet deelnam aan een straatrace. Dat bleek donderdag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Middelburg, waar de Rotterdammer terechtstaat op verdenking van doodslag.