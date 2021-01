Forse verkoopkrimp moederbedrijf Peugeot, Citroën en Opel

Het Franse autoconcern PSA, moederbedrijf van Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall en DS, heeft in 2020 bijna 28 procent minder auto’s verkocht door de coronapandemie. In totaal werden wereldwijd iets meer dan 2,5 miljoen auto’s afgezet door het bedrijf dat bezig is met een fusie met de Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler.