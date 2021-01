Voortvluchtige Gerel P. wordt bij verstek berecht

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is donderdag het proces begonnen van de voortvluchtige Gerel P. Hij staat terecht voor een dubbele moordpoging in december 2016 in een weiland bij Noordeloos en vuurwapenbezit. Hij wist in 2017 uit de gevangenis in Suriname te ontsnappen en is sindsdien spoorloos.