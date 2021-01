Advocaat: stap Asscher goed maar wel wat laat

Een goede maar „wel wat late stap”, zegt advocaat Vasco Groeneveld over het besluit van Lodewijk Asscher zich terug te trekken als lijsttrekker van de PvdA. Groeneveld vertegenwoordigt een groep gedupeerden in de toeslagenaffaire. Eerder deze week deed hij aangifte tegen Asscher en vier andere (oud-)bewindslieden. Hij meent dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een ambtsmisdrijf door niet in te grijpen.