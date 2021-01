De overheid moet per situatie beoordelen of het nodig is om mensen pas ergens toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. „Testbewijzen kunnen in sommige situaties - zoals een lockdown - vrijheden vergroten, en in andere situaties vrijheden beperken. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die op dat moment gelden”, concludeert de Gezondheidsraad.