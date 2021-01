Huizenprijzen stijgen „ongekend hard’ naar nieuwe records

De huizenprijzen zijn naar recordhoogten gestegen. Een bestaand huis wisselde in het afgelopen kwartaal gemiddeld voor 365.000 euro van eigenaar. Daarmee is op jaarbasis sprake van een stijging met 11,6 procent. Makelaarsvereniging NVM spreekt van een „ongekend harde” prijsstijging, maar heeft tegelijkertijd flinke zorgen over het geringe aanbod van woningen.