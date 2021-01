Makelaars bezorgd over geringe aanbod nieuwbouwwoningen

De nieuwbouw van woningen gaat niet hard genoeg. Daarvoor waarschuwt makelaarsvereniging NVM. Afgelopen jaar werden iets meer dan 75.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Daarmee wordt voldaan aan het rijksbeleid om tot 2025 dit aantal jaarlijks te realiseren. Maar de NVM vraagt zich hardop af of dit genoeg is en of de beoogde 75.000 nieuwbouwwoningen ook dit jaar wordt gehaald.