‘Acht op de tien gemeenten krijgen begroting niet rond’

Acht op de tien gemeenten krijgen dit jaar de gemeentebegroting niet rond. Dat concludeert accountants- en adviesbureau BDO in zijn jaarlijkse rapport over de gemeentefinanciën. Volgens het onderzoek lopen de tekorten op en verschraalt de uitvoering van het openbaar bestuur. In totaal komen de gemeenten naar verwachting 1,3 miljard euro tekort. BDO noemt de situatie onhoudbaar.