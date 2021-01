AEX stevig hoger dankzij chipbedrijven ASMI en ASML

De chipbedrijven ASMI en ASML waren donderdag in trek op het Damrak en stuwden de AEX-index. De chipsector profiteerde van beter dan verwachte resultaten en goede vooruitzichten van de grote chipfabrikanten Intel en TSMC. De andere Europese beurzen stonden rond de slotstanden van een dag eerder. De aandacht van beleggers ging uit naar de politieke onrust in Washington, waar een nieuwe afzettingsprocedure is gestart tegen president Donald Trump. Daarnaast werd uitgekeken naar de economische plannen van aankomend president Joe Biden.