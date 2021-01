Nikkei hoger door hoop op extra coronasteun VS

De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger gesloten. Het vooruitzicht dat aankomend president Joe Biden biljoenen dollars aan extra coronasteun voor de Amerikaanse economie zal uittrekken zorgde voor optimisme over het wereldwijde herstel van de coronacrisis. Beter dan verwachte Chinese exportcijfers boden eveneens steun aan de handel. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.