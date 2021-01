50 organisaties aan kabinet: zoek alternatief voor schoolsluiting

Zeker 50 organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting wegens de coronacrisis, om zo de „enorme ontwikkelingsrisico’s” voor kinderen en jongeren te beperken. „De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven”, staat in een donderdag uitgebrachte verklaring.