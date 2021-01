PKN geeft nieuw advies: niet meer zingen in de kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de Britse coronamutatie. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.