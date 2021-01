Samsung introduceert nieuwste smartphones

Elektronicabedrijf Samsung introduceert donderdag zijn nieuwste smartphones, de Galaxy S21. Daarmee is het Zuid-Koreaanse bedrijf ruim een maand eerder dan de afgelopen jaren toen de Galaxy-modellen pas laat in februari aan de wereld werden getoond. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat Samsung stopt met de Galaxy Note-serie van smartphones die meer gericht was op productiviteit.