Meer wethouders dan ooit stoppen om persoonlijke redenen

In 2020 zijn 59 wethouders vertrokken vanwege persoonlijke redenen of gezondheid. In deze collegeperiode, die van 2018 tot 2022 loopt, zijn al meer wethouders dan ooit opgestapt omdat ze de politieke spanningen niet langer konden volhouden. Redenen daarvoor zijn de verruwing van de samenleving en het vele digitale werken sinds de coronacrisis, zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging donderdag op de website van Binnenlands Bestuur.