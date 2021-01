Huisartsen niet onder indruk van brief Viruswaarheid

Huisartsen zijn niet onder de indruk van een brief die de actiegroep Viruswaarheid heeft bezorgd bij sommige leden van deze beroepsgroep. Enkele artsen hebben melding gemaakt van de brief, over vaccinatie tegen het coronavirus, bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zegt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.