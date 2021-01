Bonden boos over opzeggen Europese afspraken uitkeringen

Vakbonden reageren boos op het voornemen van de regering internationale afspraken over WW-uitkeringen niet langer na te komen. In een verdrag van de Raad van Europa is afgesproken dat werknemers die zeker één jaar hebben gewerkt minstens 21 weken een uitkering krijgen. Nederland voldoet daar nu niet aan, dus wil het kabinet dit onderdeel van het verdrag opzeggen.