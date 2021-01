Eindhoven dreigt met sluiten restaurant De Kiet bij opening zondag

De gemeente Eindhoven accepteert geen heropening van restaurant De Kiet in de stad. Het BBQ-restaurant kondigde woensdag aan komende zondag weer open te gaan, ondanks de lockdown. De Kiet riskeert dan sluiting, laat een woordvoerster van de gemeente weten. „Dit gaan we niet tolereren en we zullen hierop ook gaan handhaven.”