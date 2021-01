Rutte: kabinet bespreekt ‘coronaverlof’ met bonden en werkgevers

Het kabinet bespreekt de mogelijkheid om extra vrije dagen te gunnen aan ouders die kinderen thuis hebben zitten. Dit ‘coronaverlof’ wordt al besproken met bonden en werkgevers, en het kabinet wil hierover in gesprek blijven, zegt premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer. Hoewel hij wel wat ziet in het voorstel, is de „vormgeving heel complex” en ziet hij ook mogelijke problemen met de uitvoering.