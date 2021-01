Facebook ziet meer geweldsberichten sinds bestorming parlement VS

Facebook ziet op zijn platform steeds meer signalen van Amerikanen die bereid zijn geweld te gebruiken uit protest tegen de machtsoverdracht in de VS volgende week. De bestorming van het parlementsgebouw in Washington door Trump-aanhangers vorige week lijkt mensen te hebben geprikkeld om in verzet te komen tegen de verkiezingsuitslag, zegt een woordvoerder van het socialmediabedrijf.