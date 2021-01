Peiling: VVD blijft grootste, meerderheid tevreden over kabinet

Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou de VVD met 43 zetels de grootste partij zijn. Dat concludeert onderzoeksbureau I&O Research uit een eigen zetelpeiling in januari. Op ruime afstand volgt de PVV met 20 zetels. De PvdA verliest twee zetels in vergelijking met een peiling een maand geleden, met name door de rol van de partij in de toeslagenaffaire. De tevredenheid over het kabinet is afgelopen maand onveranderd.