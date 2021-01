Loonsverhoging en mogelijkheid op sabbatical voor personeel ASR

De 4000 tot 4500 werknemers van verzekeraar ASR krijgen de komende twee jaar in totaal 4,5 procent loonsverhoging. Dat staat in het cao-akkoord dat de onderneming afsloot met vakbonden. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over het nemen van een deels betaalde sabbatical en een thuiswerkvergoeding.