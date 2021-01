HRW laakt afschuwelijk jaar mensenrechten in China

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft 2020 een afgrijselijk jaar voor de mensenrechten in China genoemd. Dat komt vooral door de onderdrukking van oppositie in Hongkong, de wrede vervolging van de islamitische bevolkingsgroep van de Oeigoeren en het tot zwijgen brengen van mensen die over de uitbraak van het coronavirus verslag doen.