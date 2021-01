Pinbetalingen populairder in coronajaar 2020

Nederlanders rekenden vorig jaar vaker met hun pinpas af. In winkels werd meer gepind en minder met contant geld betaald vanwege het coronavirus, laat de Betaalvereniging Nederland weten. Ook gingen Nederlanders massaal online winkelen, wat te merken viel in de toename van het aantal iDEAL-betalingen dat haast een derde hoger lag dan in 2019.