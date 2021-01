RIVM: ook vaccin Moderna is moeilijk te distribueren

Het coronavaccin van Moderna wordt vaak beschreven als het makkelijkste vaccin om te verspreiden, zeker in vergelijking met dat van Pfizer/BioNTech. Toch noemt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook het Moderna-vaccin „moeilijk in het vervoer”. Mede daarom kan deze week nog niet direct worden begonnen met de uitrol van de vaccins. „Het is een puzzel.”