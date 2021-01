Gehandicaptenzorg blij met vaccins voor zorgmedewerkers

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is tevreden over de gekozen vaccinatiestrategie die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagnacht heeft bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin is een grote onzekerheid over het vaccineren van zorgmedewerkers weggenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin wordt op 8 februari een begin gemaakt met het inenten van in totaal zo’n 180.000 mensen werkzaam bij instellingen in de gehandicaptenzorg.