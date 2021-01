Brussel akkoord met megadeal Londense beurs

De Europese Commissie heeft het Britse beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) definitief toestemming gegeven om dataleverancier Refinitiv over te nemen. De Brusselse mededingingsautoriteit deed diepgaand onderzoek naar de samenvoeging van de twee bedrijven, wegens zorgen over verminderde concurrentie bij de handel in financiële instrumenten. Nadat LSE onder andere de beurs van Milaan verkocht werden die bezwaren weggenomen.