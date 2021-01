In Italië dreigt regeringscrisis vanwege coronaherstelfonds

In de tweede golf van het coronavirus dreigt in Italië nu ook een regeringscrisis. Spanningen in de regeringscoalitie, vooral over wat er met de miljarden uit het Europees ‘coronaherstelfonds’ moet gebeuren, zijn zo hoog opgelopen dat volgens verscheidene media de regering van premier Conte in de namiddag valt. Twee ministers van de kleine maar cruciale partij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi zouden opstappen.