‘OM geeft geen opheldering over schaduwen Marengo-advocaten’

Het Openbaar Ministerie heeft vooralsnog volstrekt onvoldoende opheldering verschaft over de observatie van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef. Het duo werd in de zomer van 2019 geschaduwd tijdens een zakelijke reis naar Dubai. Justitie zegt dat de raadslieden werden gevolgd omdat zij mogelijk een afspraak zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.