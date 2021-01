Eis: twee jaar cel en jeugd-tbs voor doden 15-jarige Megan

De officier van justitie heeft woensdag twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen een 17-jarige verdachte die de 15-jarige Megan uit Breda zou hebben gedood. Dat is de maximumstraf die binnen het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden aan een 17-jarige. De zitting in de rechtbank in Breda wordt vanwege de leeftijd van de jongen achter gesloten deuren behandeld.