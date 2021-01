Gelman-kunstcollectie voor het eerst naar Nederland

Het Cobra Museum in Amstelveen hoopt vanaf mei een privécollectie van Mexicaanse kunst, gemaakt door onder anderen Frida Kahlo, voor het eerst in Nederland te laten zien. Het gaat om de Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, die beheerd wordt door de Vergel Foundation in New York. In het najaar is een andere belangrijke verzameling met werk van Kahlo in Nederland te bezichtigen. Dan wordt de Dolores Olmedo-collectie uit Mexico getoond in het Drents Museum in Assen.