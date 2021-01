Pensioenbelegger PGGM stapt in treinenleasing

Pensioenuitvoerder PGGM, die onder meer de pensioenen belegt voor pensioenfonds PFZW, steekt Nederlands pensioengeld in treinenleasing. Er wordt een groot minderheidsbelang genomen in treinenleasemaatschappij Alpha Trains, de grootste leasemaatschappij in Europa waar het gaat om passagierstreinen en de nummer twee op de markt voor het leasen van vrachtlocomotieven.