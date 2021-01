Advocaat kroongetuige: rechtbank reageert ongepast op onze cliënt

De advocaten van de kroongetuige in het grote strafproces Marengo zijn verbolgen over de manier waarop de rechtbank en advocaten van andere verdachten omgaan met hun cliënt. „De rechtbank vindt dat onze cliënt ‘een tirade’ heeft gehouden en verzoekt hem ‘het zakelijk te houden’. Wij vinden die woordkeus erg ongepast”, zei advocaat Onno de Jong woensdag tijdens een voorbereidende zitting in het liquidatieproces.