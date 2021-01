Beurzen terughoudend door coronazorgen en lockdowns

De Europese aandelenbeurzen bleven woensdag dicht bij huis. De verlenging van de lockdowns in Nederland en Duitsland door de vrees voor een snelle verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus, zorgde voor terughoudendheid op de beursvloeren. Op het Damrak trapte AEX-bedrijf Just Eat Takeaway het cijferseizoen af. Het maaltijdbestelbedrijf kreeg veel meer bestellingen binnen door de virusuitbraak, maar de resultaten konden beleggers niet bekoren. In Parijs schoot supermarktconcern Carrefour omhoog door overnameberichten.