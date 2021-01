‘Just Eat Takeaway trapt cijferseizoen af op Damrak’

De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk vrijwel vlak beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus in de gaten. Op het Damrak gaf AEX-bedrijf Just Eat Takeaway het startsein voor het jaarcijferseizoen.