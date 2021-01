Koerssprong Chinese computermaker Lenovo in Hongkong

De Chinese computermaker Lenovo heeft gemaakt woensdag een koerssprong op de beurs in Hongkong gemaakt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf ook een notering wil op de technologiebeurs in Shanghai, de zogenoemde Star Market. Lenovo maakt het daarmee gemakkelijker voor Chinese beleggers om te investeren in het bedrijf. De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten verder een gemengd beeld zien. De blik bleef gericht op de sterke toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de strengere maatregelen in veel landen om de virusuitbraak in te dammen.