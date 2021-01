In 2020 ruim 115 ton coke met bestemming Nederland onderschept

De Douane en diverse opsporingsinstanties in binnen- en buitenland hebben in 2020 ruim 115.000 kilo cocaïne onderschept die was bestemd voor Nederlandse havens. Ruim 40 ton werd gepakt in de haven van Rotterdam - een toename van bijna 7000 kilo ten opzichte van 2019. In totaal steeg de in beslag genomen hoeveelheid in 2020 met bijna een kwart. De Nederlandse havens en luchthaven Schiphol waren goed voor ruim 48.000 kilo coke.