Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl meldt cijfers over orders

Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway komt op woensdag met cijfers over de bestellingen in het vierde kwartaal. De aandacht zal onder meer uitgaan naar de impact van de nieuwe lockdowns op het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Omdat restaurants weer zijn gesloten en mensen thuis moeten blijven in verband met het coronavirus, wordt vaker eten thuis bezorgd. Ook tijdens de feestdagen en rond de jaarwisseling werd vaak eten besteld.