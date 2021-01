Gerichte coronatests Lansingerland na uitbraak ‘Britse variant’

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland kunnen zich vanaf woensdag laten testen op het coronavirus. Voor het eerst wordt er gericht grootschalig getest, na de uitbraak van de ‘Britse variant’ rond een basisschool in Bergschenhoek in de gemeente. Dit moet duidelijk maken hoeveel mensen besmet zijn en helpen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.