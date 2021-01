Vice-president Pence ziet niets in uit het ambt zetten van Trump

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence ziet er geen heil in om president Donald Trump uit zijn ambt te zetten door het 25e amendement van de grondwet in werking te stellen. Dat voorziet erin dat de vicepresident de bevoegdheden van de president overneemt als die laatste niet meer in staat is om zijn taken uit te voeren. Volgens Pence zou het toepassen van die grondwettelijke procedure „een vreselijk precedent” scheppen.