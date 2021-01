Legertop VS veroordeelt aanval Capitool in verklaring

De voltallige legertop van de Amerikaanse strijdkrachten heeft dinsdag in een verklaring de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers veroordeeld. Volgens de gezamenlijke stafchefs was de bestorming op het parlementsgebouw een aanval op de Amerikaanse grondwet. Het is uitzonderlijk dat de Amerikaanse legertop zich uitspreekt over politieke zaken.