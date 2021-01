WWF: ontbossing verwoest wereldwijd 43 miljoen hectare natuur

Tussen 2004 en 2017 is in totaal 43 miljoen hectare natuur verspreid over Azië, Afrika en Latijns-Amerika verwoest door ontbossing. Het gaat om een gebied tien keer zo groot als Nederland. De tropische bossen zijn met name verdwenen om landbouwgrond te creëren, schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport.