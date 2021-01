Just Eat Takeaway voorlopig toch nog verhandeld in Amsterdam

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway is er toch niet zeker van dat het de notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs wil opgeven. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl was eerder van plan de Nederlandse beursnotering op te geven en alleen die in Londen aan te houden. Nu verklaart de onderneming zich opnieuw te buigen op de beste combinatie van beursnoteringen, waardoor de aandelen voorlopig verhandelbaar blijven aan het Damrak.