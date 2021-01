Demonstratie Duindorp niet afgebroken om veiligheid kinderen

Een belangrijke reden voor de gemeente Den Haag om op oudejaarsdag niet in te grijpen bij een demonstratie in Duindorp, waar het aan het eind van de middag te druk werd, was de veiligheid van de aanwezige kinderen. Verder speelde mee dat de ordedienst van de organisatie van de demonstratie zijn best deed om de activiteit in goede banen te leiden.