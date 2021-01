‘Eerder starten vaccineren verpleeghuizen is goed nieuws’

Het is „goed nieuws” dat verpleeghuizen eerder dan gepland kunnen starten met het vaccineren van bewoners, zeggen branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg ActiZ en ouderenbond ANBO. ActiZ is „blij dat het advies van de Gezondheidsraad om kwetsbaren in de samenleving snel te vaccineren, opgevolgd kan worden”, aldus bestuurslid Conny Helder.