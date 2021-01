Kappers: jammer dat er niet meer duidelijkheid is over steun

De kappersbranche is teleurgesteld dat er niet direct meer duidelijkheid is gegeven over de extra steunmaatregelen. Dat zegt kappersbranchevereniging ANKO. „We zitten met een branche waarin veel ondernemers tussen wal en schip vallen. We hadden gehoopt op meer invulling van de extra steun. Het probleem speelt nu”, aldus een woordvoerster.