Ouderenorganisaties: blijf in contact met (eenzame) ouderen

Met de verlenging van de strenge lockdown tot 9 februari, roepen ouderenorganisaties op om extra aandacht aan (eenzame) ouderen te geven. „Het is begrijpelijk dat het verlengd wordt, dat is niet meer dan logisch, maar we hopen dat er aandacht voor eenzame ouderen blijft en dat die vergroot wordt”, zegt een woordvoerder van ouderenbond ANBO. „Houd elkaar in de gaten.”