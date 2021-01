Nederland blijft tot zeker 9 februari in lockdown

Nederland blijft tot 9 februari in de harde lockdown, drie weken langer dan eerder was gepland. Het kabinet ziet zich genoodzaakt tot de verlenging vanwege de ernstige zorgen over de nieuwe, Britse coronavariant, zeggen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. „Het is een grote tegenvaller en voor veel mensen een lastige boodschap”, zegt Rutte.