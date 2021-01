‘Basisonderwijs wil graag open, maar veiligheid staat voorop’

Basisscholen willen zo snel mogelijk hun deuren weer openen, „mits dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel”, aldus de PO-Raad. De organisatie van schoolbesturen reageert begripvol op het kabinetsbesluit om nader onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus af te wachten. De vraag is nog in hoeverre die besmettelijk is voor jonge kinderen. „Veiligheid staat voorop.”